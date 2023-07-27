Бонгонда — о первом голе за «Спартак»: «Я поставил себе цель, адаптироваться как можно быстрее»
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал первый гол за клуб в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:1).
— Какие эмоции от первого гола?
— Я счастлив.
— Как проходит адаптация к лиге?
— Я сразу поставил себе цель, адаптироваться как можно быстрее. Когда забиваешь гол, то процесс адаптации проходит быстрее и легче.
— С кем у тебя лучшие отношения в команде на первых порах?
— С Квинси и Кейта.
— Ты начинал последние два матча на скамейке запасных. Ты понимаешь, что должен сделать, чтобы оказаться в старте?
— Этот вопрос, на который будет правильнее ответить тренеру. Я же делаю все, чтобы помогать команде.
— После первого матче ты сказал, что в России журналисты жестче, чем в Испании.
— У меня никогда не было проблем с журналистами. Просто тот стиль журналиста мне показался агрессивным.
— Как тебе стадион «Краснодара»?
— Я здесь играл, когда был в «Сельте». Это правда красивый стадион.