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Сегодня, 22:59

Бонгонда — о первом голе за «Спартак»: «Я поставил себе цель, адаптироваться как можно быстрее»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал первый гол за клуб в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:1).

— Какие эмоции от первого гола?

— Я счастлив.

— Как проходит адаптация к лиге?

— Я сразу поставил себе цель, адаптироваться как можно быстрее. Когда забиваешь гол, то процесс адаптации проходит быстрее и легче.

— С кем у тебя лучшие отношения в команде на первых порах?

— С Квинси и Кейта.

— Ты начинал последние два матча на скамейке запасных. Ты понимаешь, что должен сделать, чтобы оказаться в старте?

— Этот вопрос, на который будет правильнее ответить тренеру. Я же делаю все, чтобы помогать команде.

— После первого матче ты сказал, что в России журналисты жестче, чем в Испании.

— У меня никогда не было проблем с журналистами. Просто тот стиль журналиста мне показался агрессивным.

— Как тебе стадион «Краснодара»?

— Я здесь играл, когда был в «Сельте». Это правда красивый стадион.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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