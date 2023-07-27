«Краснодар» — «Спартак»: доказать офсайд Кордобы невозможно — гол засчитан правильно

На 90+5-й минуте матча 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Спартак» (1:2) в ходе голевой атаки «быков» их нападающий Джон Кордоба, возможно, оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал ассистент судьи. В итоге было засчитано взятие ворот красно-белых. Оно в итоге осталось в силе.

Видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Усачев не имели возможности вмешаться в действия арбитра Алексея Сухого, даже если считали бы, что часть бутсы Кордобы оказалась за линией офсайда. Доказать это невозможно без офсайдных линий, которые не используются в российском футболе.