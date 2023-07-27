Агент Боржеса — о голе «Спартаку»: «Кади на 100 процентов в порядке»

Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, прокомментировал «СЭ» гол игрока в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между «быками» и «Спартаком» (1:2).

«Этот гол был очень важен для Боржеса. Полностью ли он восстановился? Кади на 100 процентов в порядке», — сказал Алиск «СЭ».

Кади получил травму в 24-м туре прошлого сезона РПЛ в матче против «Спартака» (3:4), столкнувшись с Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.

«Краснодар» находится на последнем месте группы D FONBET Кубка России. В следующем туре «быки» сыграют против «Динамо» 9 августа. Начало — в 14.45 по московскому времени.