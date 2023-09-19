Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:25

Полузащитник «Крыльев Советов» Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче с «Балтикой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ФК «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики», сообщает пресс-служба самарцев.

В одном из эпизодов 20-летний россиянин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменен на 19-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», Ушакову вызвали скорую, чтобы оказать необходимую помощь.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
3
0
Читайте также
19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов
Хлусевич — об игровом времени в «Спартаке»: «С тренерским штабом нет разногласий»
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Гол «Пари НН» в ворота «Спартака» отменили. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Пари НН» — «Спартак»: Мелешин был заменен после повреждения голеностопа
«Пари НН» — «Спартак»: судья Буланов отменил гол нижегородцев после просмотра видеоповтора
«Балтика» — «Крылья Советов»: Рахманович забил после ошибки Пуцко
«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые ведут после первого тайма
«Балтика» — «Крылья Советов»: Писарский забил впервые за полгода
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые ведут после первого тайма

«Балтика» — «Крылья Советов»: Рахманович забил после ошибки Пуцко
Новости
RSS RSS
Все новости