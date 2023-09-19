Полузащитник «Крыльев Советов» Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче с «Балтикой»

Полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики», сообщает пресс-служба самарцев.

В одном из эпизодов 20-летний россиянин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменен на 19-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», Ушакову вызвали скорую, чтобы оказать необходимую помощь.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.