Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Кубка России.

«Было ли желание взять реванш за 2:5 в Москве? Мы и в прошлом сезоне выигрывали и в итоге проиграли, к сожалению. Чувство недосказанности было, потому что игра получалась, но чего-то не хватало. Игорь Витальевич Осинькин сказал, что теперь надо играть не отрывками, а всю игру», — приводит Metaratings слова Ежова.

«Крылья Советов» занимают второе место в группе B Кубка России с 9 очками. В последнем туре команда сыграет против «Факела». Матч состоится 27 ноября.