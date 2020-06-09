Полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Петербурге

Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором было принято решение о месте проведения полуфинала Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

— РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка, — говорится в Twitter РФС. — При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо».

По данным «СЭ», при вынесении решения о переносе матча, представители проголосовали следующим образом: 18 — за, 4 — воздержались, 1 — против.

Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге. Ожидается, что полуфинальные матчи турнира матчи пройдут 18 июля.