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Погребняк считает, что Дуран ведет себя неуважительно по отношению к «Зениту»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джон Дуран.
Фото ФК «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран пробежал меньше голкипера Евгения Латышонка в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Сильному, наверное, не надо бегать, а слабому уже не поможет. Но то, что Дуран не в оптимальных кондициях, — это видно. Он демонстрирует неуважение к «Зениту»? Соглашусь. Но у него и до переезда в Санкт-Петербург были проблемы с дисциплиной. Наверное, знали, кого берут. На самом деле, его класс чувствуется, но ему надо поработать с дисциплиной. В мое время в команде были люди, которые могли бы привести в чувство, сейчас — не знаю», — сказал Погребняк «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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Павел Погребняк
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Джон Дуран
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