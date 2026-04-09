Глушаков считает, что Барко не стоит критиковать за незабитый пенальти: «Баджо и Бекхэм тоже промахивались»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о незабитом пенальти хавбека красно-белых Эсекьеля Барко в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пенальти 7:6).

«Какая тут критика может быть? Было два решения у него, наверное, сперва хотел сделать одно, а потом другое. Растерялся перед ударом и получилось то, что мы все видели. Похоже ли на пенальти Смолова? Нет. Каждый удар с точки — это своя история. Это же лотерея, большую роль играет психология. Все это зависит от множества факторов. Можно ударить по центру со всей силы и забить, а можно и промахнуться. Баджо и Бекхэм тоже не забивали», — сказал Глушаков «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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