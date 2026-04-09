Глушаков назвал заслуженной победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пенальти 7:6).

«У меня было предчувствие, что «Спартак» выиграет эту игру. Должны были побеждать в основное время, если бы не пенальти Барко. Приятнее было бы, конечно, чтобы «Спартак» выиграл «Зенит» в основное время, а не по пенальти. Думаю, что «Спартак» неплохо смотрелся, заслуженная победа. Интересно посмотреть на их противостояние с ЦСКА», — сказал Глушаков «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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