Погребняк рассказал, что его порадовало в матче «Зенит» — «Спартак»: «Может быть, мы этого больше не увидим»

Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сине-бело-голубых в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

«14 лет — серьезный срок, но любые серии имеют свойство завершаться. Пенальти — это лотерея. «Спартаку» в ней повезло побольше. Игра мне не понравилась. Понравились болельщики обоих клубов, у которых был уговор друг друга не оскорблять. Они скооперировались и поддерживали свои любимые команды. Это круто и дипломатично. Может быть, мы этого больше никогда не увидим. Но мне было очень приятно это лицезреть», — сказал Погребняк «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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