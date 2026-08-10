Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 09:14

Алаев назвал возможным введение Fan ID на матчах Кубка: «Разговоры есть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном введении карты болельщика на матчах FONBET Кубка России.

«Такие разговоры есть. Fan ID может быть выведен на матчах Кубка России. Когда, как и на каких стадиях это будет вводиться, пока информации нет. Этот вопрос обсуждается на уровне федеральных регуляторов», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что карта болельщика в Кубке России будет введена на всех аренах клубов РПЛ с сезона-2027/28.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Александр Алаев
Читайте также
Мельникова и еще три гимнаста получили визы для участия в ЧЕ в Хорватии
Землетрясение в Колумбии привело к разрушениям и гибели людей. Что известно
Эпичный гол в Первой лиге. «Спартак» из Костромы забил после сальто во время аута
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
В Австралии нейросеть взломала сайт местного спортзала
Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение о снятии партии с выборов в Госдуму
Популярное видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Жуков не видит проблемы в возможном введении Fan ID на матчах Кубка: «Привыкли»
Защитника махачкалинского «Динамо» Джапо прооперируют в Мюнхене
Капитан «Спартака» Зобнин о Полехе: «Если хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать»
21 футболист в возрасте до 20 лет сыграл в первом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России
«Спартак» — «Оренбург»: у красно-белых было 13 запасных в заявке. Почему нарушен регламент Кубка?
Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему Мостовой получает мало игрового времени
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитника махачкалинского «Динамо» Джапо прооперируют в Мюнхене

Жуков не видит проблемы в возможном введении Fan ID на матчах Кубка: «Привыкли»
Новости
RSS RSS
Все новости