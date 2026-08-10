Алаев назвал возможным введение Fan ID на матчах Кубка: «Разговоры есть»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном введении карты болельщика на матчах FONBET Кубка России.

«Такие разговоры есть. Fan ID может быть выведен на матчах Кубка России. Когда, как и на каких стадиях это будет вводиться, пока информации нет. Этот вопрос обсуждается на уровне федеральных регуляторов», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что карта болельщика в Кубке России будет введена на всех аренах клубов РПЛ с сезона-2027/28.