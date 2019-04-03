"По мне, пенальти был, а по ВАР - не было". Семин - о матче "Локо" - "Ростов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:2) заявил, что нормально оценил работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР). С помощью этой технологии в ворота красно-зеленых был назначен пенальти.

- Нормальная ситуация. Продолжение борьбы есть, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Ничего страшного. Был хороший футбол, особенно во втором тайме. И с ВАР, и по игре были интересные моменты. Хорошо играли в атаке, но пропустили в контратаке.

ВАР? Я всегда был за видеоповторы. Это часть сегодняшней ситуации. Изменить ничего нельзя, ведь принято решение. Не согласен, что наш игрок фолил на Еременко. Сложно разобраться в этих ситуациях. Мое отношение к ВАР? Как у нормального человека. Всегда есть ошибки. Пенальти на Миранчуке? По мне, пенальти был, а по ВАР - не было.

Ответный матч между "Ростовом" и "Локо" пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

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