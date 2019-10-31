Петр Авен: «Приятно удивлен игрой Ларссона»

Болельщик «Спартака» банкир Петр Авен после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1) заявил, что приятно удивлен игрой форварда красно-белых Джордана Ларссона. 22-летний швед, как и в предыдущей игре РПЛ против «Локомотива» (3:0), забил два гола.

— Два хороших гола забили, — сказал Авен. — Ждал ли такого от Ларссона? Не ждал, приятно удивлен. Перспективы Тедеско? Пока рано говорить. Ну выиграли у дубля «Ростова» 2:1... Перспективы этого состава? Рано говорить, минимум до весны надо подождать. Предложение Федуна отдать клуб фанатам? Это разумно, если получится. У него спрашивайте... Это перспективно, но трудно. (Ярослав Сусов)

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