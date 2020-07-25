«Была интрига, «Химкам» совсем немного не хватило». Дюков высказался о матче финала Кубка

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги матча финала Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге.

— Эта игра действительно заслуживает называться финальной, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — Была интрига, и «Химкам» совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время. Это молодая, быстрая, бегущая команда, которая пытается играть в современный футбол. Думаю, что всем представителям Премьер-лиги будет непросто против этих «Химок»

— Вы довольны организацией турнира?

— Безусловно, не хватает зрителей, но мы пытались это компенсировать через онлайн-формат. Я хочу поблагодарить Екатеринбург, жителей города, губернатора Евгения Куйвашева, которые очень много сделали, чтобы создать атмосферу гостеприимства. И помогли нам провести финальный матч на очень высоком организационном уровне. Мне кажется, получился очень хороший праздник сегодня.

— РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд. Ваше отношение к этому?

— Во-первых, это было решение Премьер-лиги, но я соглашусь ним, поскольку неправильно менять правила после того, как завершен турнир. Это нарушает целостность турнира и спортивный принцип. И, безусловно, это решение не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА.