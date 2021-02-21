Гончаренко высказался о победе над «СКА-Хабаровском» в Кубке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:0).

— Как вам сегодняшний матч?

— Наш выход дальше заслуженный. Мы долго приспосабливались к полю, а потом действовали качественно в атаке, и обороне. После 2:0 игра перешла в спокойное русло, хотя соперник пробовал атаковать. Стоило расторопнее относиться к своим атакам, но 2:0 — это тоже хороший результат. Хочу сказать спасибо работникам стадиона, которые приводили в порядок поле к сегодняшней игре.

— Как оцените дебют Рондона?

— Мы увидели, что человек попадает в моменты. Действовал в каждой ситуации так, как было нужно. Надеюсь, уже скоро будут голы. Пока он провел всего одну тренировку, будем сыгрываться дальше.

(Сергей Федоров)