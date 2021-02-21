Гончаренко высказался о победе над «СКА-Хабаровском» в Кубке
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:0).
— Как вам сегодняшний матч?
— Наш выход дальше заслуженный. Мы долго приспосабливались к полю, а потом действовали качественно в атаке, и обороне. После 2:0 игра перешла в спокойное русло, хотя соперник пробовал атаковать. Стоило расторопнее относиться к своим атакам, но 2:0 — это тоже хороший результат. Хочу сказать спасибо работникам стадиона, которые приводили в порядок поле к сегодняшней игре.
— Как оцените дебют Рондона?
— Мы увидели, что человек попадает в моменты. Действовал в каждой ситуации так, как было нужно. Надеюсь, уже скоро будут голы. Пока он провел всего одну тренировку, будем сыгрываться дальше.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю