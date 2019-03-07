Павел Погребняк: "Матч со "Спартаком" стал для меня одним из самых трудных в карьере"

Форвард "Урала" Павел Погребняк - о матче со "Спартаком" (1:0) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. По сумме двух матчей его команда пробилась в 1/2 финала, где сыграет с тульским "Арсеналом".
– Думаю, победа заслуженная. Сегодня главным было добиться результата. Мы это сделали, – сказал Погребняк.
– Пришлось легче, чем в матче с "Зенитом" в РПЛ?
– Отвечу так. Для меня сегодняшняя встреча стала одной из самых трудных в карьере…
– Даже так? Почему?
– Да. Я не преувеличиваю. Дотерпели, досражались… Как-то так. Физически пришлось непросто. "Спартак" нагнетал. Не только я – все наши ребята устали. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Павла Погребняка – здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/reviews/intervyu-napadayuschego-urala-pavla-pogrebnyaka-o-pobede-v-kubke-i-lyubvi-k-spartaku-1520622/