Павел Погребняк: "Матч со "Спартаком" стал для меня одним из самых трудных в карьере"

Форвард "Урала" Павел Погребняк - о матче со "Спартаком" (1:0) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. По сумме двух матчей его команда пробилась в 1/2 финала, где сыграет с тульским "Арсеналом".

– Думаю, победа заслуженная. Сегодня главным было добиться результата. Мы это сделали, – сказал Погребняк.

– Пришлось легче, чем в матче с "Зенитом" в РПЛ?

– Отвечу так. Для меня сегодняшняя встреча стала одной из самых трудных в карьере…

– Даже так? Почему?

– Да. Я не преувеличиваю. Дотерпели, досражались… Как-то так. Физически пришлось непросто. "Спартак" нагнетал. Не только я – все наши ребята устали. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Павла Погребняка – здесь.