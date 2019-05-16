00:39 | Футбол — Олимп - Кубок России

Павел Погребняк: "Матч с "Локомотивом" в чемпионате будет разминкой перед боем"

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Форвард "Урала" Павел Погребняк - о матчах с "Локомотивом" в финале Олимп-Кубка России и в чемпионате России. В полуфинале Кубка его команда обыграла "Арсенал" (2:2, 1:0).

- Финал - это один матч, в котором все может быть. "Локомотив" - фаворит, - цитируют Погребняка "РИА Новости". - Мы сейчас с ними будем играть в чемпионате, это будет такая разминка перед боем, перед финалом Кубка.

Финальный матч между "Уралом" и "Локомотивом" состоится 22 мая в Самаре. За три дня до этого команды сыграют в рамках чемпионата.

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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