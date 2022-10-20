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Маслов — о голе Рассказова: «Очень за него рады! Великолепно работает на тренировках»

Павел Маслов оценил гол Рассказова в ворота «Факела» в Кубке России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Факелом» (2:1) в матче Кубка России по футболу.

— Что можете сказать по игре?

— Рады, что победили! Наверное, качество игры было не самое лучшее, было много длинных передач, много борьбы, футбола. Но выигрывать всегда приятно! Момент с пенальти? Я не видел момента, поэтому не хочу ни спорить, ни говорить ничего по этому. Говорили ли с Мевлей об эпизоде? Пока что нет.

— Рассказов забил впервые за долгое время. Как-то поздравляли его?

— Пока еще никак не отмечали его гол. Посмотрим, что будет дальше. Очень за него рады! Он великолепно работает на тренировках. Думаю, это заслужено.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).

Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
Денис Маслов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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