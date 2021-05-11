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Панин заменит Васильева в судейской бригаде на финал БЕТСИТИ Кубка России

16:09
Игорь Панин. Фото РФС.
Игорь Панин. Фото РФС.
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Как сообщал «СЭ», департамент судейства РФС отменил все назначения Станислава Васильева. Он исключен из бригады судей, назначенных на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов».

Судья Игорь Панин назначен четвертым арбитром финального матча Кубка России, информирует сайт РФС.

Игра состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало в 20.00 (мск).

Полный состав бригады: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин, резервный ассистент судьи — Арам Петросян; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Антон Аверьянов, инспектор — Николай Левников.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213627

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча