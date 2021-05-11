Панин заменит Васильева в судейской бригаде на финал БЕТСИТИ Кубка России
Как сообщал «СЭ», департамент судейства РФС отменил все назначения Станислава Васильева. Он исключен из бригады судей, назначенных на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов».
Судья Игорь Панин назначен четвертым арбитром финального матча Кубка России, информирует сайт РФС.
Игра состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало в 20.00 (мск).
Полный состав бригады: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин, резервный ассистент судьи — Арам Петросян; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Антон Аверьянов, инспектор — Николай Левников.
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