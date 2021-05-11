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В «Крыльях Советов» рассказали о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России

18:22
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом».

«Последний раз попадали в финал 17 лет назад. Конечно же, настрой перед игрой боевой. Все будет сделано, чтобы добиться положительного результата», — сказал «СЭ» Калакуцкий.

Финал Кубка-2020/21 пройдет в среду, 12 мая, на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 20.00 (мск). Самарский клуб в этом сезоне стал победителем турнира ФНЛ. В 2004 году волжане уступили в финале Кубка выступавшему в первом дивизионе «Тереку» — 0:1.

(Елизавета Денисова)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча