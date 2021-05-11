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«Локомотив» прибыл в Нижний Новгород

14:51
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«Локомотив» 11 мая прилетел в Нижний Новгород, сообщает Twitter команды.

Завтра на стадионе «Нижний Новгород» московский клуб сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России сезона-2020/21 с самарскими «Крыльями Советов». Начало матча — в 20.00 (мск).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча