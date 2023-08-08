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Сегодня, 16:15

«Оренбург» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

«Оренбург» и «Сочи» сыграют 9 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
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Игорь Юрганов.
Фото ФК «Сочи», Telegram

В среду, 9 августа, «Оренбург» примет «Сочи» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция «Оренбург» — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ».

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также игры Кубка России сезона-2023/24 доступны в сервисе Кинопоиск.

29 августа в 3-м туре оренбуржцы встретятся с «Факелом». А южане примут московский ЦСКА — 30 августа.

Полный календарь и результаты игр «Сочи» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием всех матчей «Оренбурга» также следите на нашем сайте «СЭ».

Кубок России. Группа A
09 авг, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Сочи

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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