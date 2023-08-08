В среду, 9 августа, «Оренбург» примет «Сочи» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция «Оренбург» — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ».

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также игры Кубка России сезона-2023/24 доступны в сервисе Кинопоиск.

29 августа в 3-м туре оренбуржцы встретятся с «Факелом». А южане примут московский ЦСКА — 30 августа.

Полный календарь и результаты игр «Сочи» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием всех матчей «Оренбурга» также следите на нашем сайте «СЭ».