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Сегодня, 15:16

Непомнящий назвал фаворита матча «Локомотив» — «Рубин» в FONBET Кубке России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями в преддверии матча «Локомотива» и «Рубина» в FONBET Кубке России.

«Локомотив» является фаворитом в этом матче. Но это еще не значит, что железнодорожники обязательно выиграют. Потому что кубок есть кубок, а нынешний «Рубин» — это не подарок», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Матч между «Локомотивом» и «Рубином» в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет во вторник, 8 августа, и начнется в 18.30 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались в чемпионате России. Игра в Москве завершился вничью со счетом 2:2.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11048786-nepomnyaschij-nazval-favorita-vo-vstreche-lokomotiva-i-rubina-v-kubke-rossii.html
Валерий Непомнящий
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