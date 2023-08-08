Непомнящий назвал фаворита матча «Локомотив» — «Рубин» в FONBET Кубке России

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями в преддверии матча «Локомотива» и «Рубина» в FONBET Кубке России.

«Локомотив» является фаворитом в этом матче. Но это еще не значит, что железнодорожники обязательно выиграют. Потому что кубок есть кубок, а нынешний «Рубин» — это не подарок», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Матч между «Локомотивом» и «Рубином» в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет во вторник, 8 августа, и начнется в 18.30 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались в чемпионате России. Игра в Москве завершился вничью со счетом 2:2.