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Сегодня, 16:43

Агент новичка «Краснодара» Оласы сомневается, что игрок дебютирует в матче с «Динамо»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Агент новичка «Краснодара» Лукаса Оласы Пабло Риверо рассказал «СЭ», когда игрок сможет дебютировать за краснодарскую команду.

«Я не думаю, что он будет готов играть завтра против «Динамо». Посмотрим, сможет ли он сыграть раньше, чем со «Спартаком», хотя до него еще несколько недель. Но ему нужно время на адаптацию. Лукас еще не пришел в оптимальную форму, потому что на оформление визы и дорогу у нас ушло много дней», — сказал Риверо «СЭ».

6 августа 29-летний футболист подписал контракт с «Краснодаром» по схеме «2+1».

9 августа «Краснодар» сыграет в гостях с «Динамо» в матче FONBET Кубка России.

ФК Краснодар
Лукас Оласа
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