Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 16.00 (мск) и пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик».

Стартовый состав «Оренбурга»: Климович — Сиваков, Терехов, Шахов, Радакович, Зотов — Аюпов, Черных, Алвеш, Рогич — Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Чуканов, Галаджан, Фамайе.

Стартовый состав «Химок»: Барков — Хомич, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин — Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус — Дядюн.

Запасные: Лантратов, Скворцов, Мишуков, Мендель, Каменщиков, Конате, Алиев.

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей