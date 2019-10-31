«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы
14:40
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 16.00 (мск) и пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик».
Стартовый состав «Оренбурга»: Климович — Сиваков, Терехов, Шахов, Радакович, Зотов — Аюпов, Черных, Алвеш, Рогич — Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Чуканов, Галаджан, Фамайе.
Стартовый состав «Химок»: Барков — Хомич, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин — Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус — Дядюн.
Запасные: Лантратов, Скворцов, Мишуков, Мендель, Каменщиков, Конате, Алиев.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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