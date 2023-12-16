Тикнизян: «Когда пойму, что меня устали слушать — закрою рот»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян после Матча звезд FONBET Кубка России ответил на вопрос «СЭ» об отношении к журналистам.

— После матча-звезд ты еще несколько часов раздавал автографы и общался с журналистами. Откуда столько терпения?

— А что терпеть здесь? Наоборот, надо от этого получать удовольствие! Стараюсь к этому относиться проще, только с положительной точки зрения. Приятно, когда люди тебя узнают, просят твоего внимания. Нахожусь в своей тарелке, как рыба в воде!

— У нас возникла теория, что твои разговоры со СМИ — это развитие навыка публичного общения, чтобы комфортно чувствовать себя в Европе после перехода.

— Дело не будущем, а в настоящем. Если быть честным, сейчас, наверное, я переживаю один из лучших моментов в карьере — даже в медийном плане. Почему бы этим не пользоваться? Почему бы не быть открытым к народу? Когда я пойму, что меня и мои монологи на полтора часа устали слушать — я закрою рот. Если люди слушают и подходят ко мне, значит им это интересно.