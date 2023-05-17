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Сегодня, 16:54

Обляков ответил на вопрос, кого хотел бы видеть в финале FONBET Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, какую команду хотел бы видеть в финале FONBET Кубка России.

«Не важно. Играли с «Уралом» и «Краснодаром». Загадывать не буду. Посмотрю футбол и буду ожидать большое количество голов», — заявил Обляков.

Сегодня, 17 мая, состоится матч «Урала» с «Краснодаром», игра начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель встретится в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на игре ожидается до 25 тысяч болельщиков.

Иван Обляков
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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