Обляков ответил на вопрос, кого хотел бы видеть в финале FONBET Кубка России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, какую команду хотел бы видеть в финале FONBET Кубка России.

«Не важно. Играли с «Уралом» и «Краснодаром». Загадывать не буду. Посмотрю футбол и буду ожидать большое количество голов», — заявил Обляков.

Сегодня, 17 мая, состоится матч «Урала» с «Краснодаром», игра начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель встретится в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на игре ожидается до 25 тысяч болельщиков.