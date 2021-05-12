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Николич — о победе в Кубке: «Можно договориться, чтобы вечером отпраздновали как надо»

22:56
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

— Хочу поздравить команду с победой. Очень счастлив за ребят! На сборах перед сезоном я почувствовал, что у нас появилась команда! Ребята заслужили этот трофей. Также поздравляю болельщиков и спасибо за поддержку. Можно договориться, чтобы вечером отпраздновали как надо! — заявил Николич.

«Локомотив» благодаря победе гарантировал себе участие в Лиге Европы. При этом команда сохраняет шансы на второе место по итогам чемпионата России, которое позволит принять участие в квалификации Лиги чемпионов.

(Данил Алешин)

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча