Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

— Хочу поздравить команду с победой. Очень счастлив за ребят! На сборах перед сезоном я почувствовал, что у нас появилась команда! Ребята заслужили этот трофей. Также поздравляю болельщиков и спасибо за поддержку. Можно договориться, чтобы вечером отпраздновали как надо! — заявил Николич.

«Локомотив» благодаря победе гарантировал себе участие в Лиге Европы. При этом команда сохраняет шансы на второе место по итогам чемпионата России, которое позволит принять участие в квалификации Лиги чемпионов.

(Данил Алешин)