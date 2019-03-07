22:21 | Футбол — Олимп - Кубок России

У "Спартака" всего два полуфинала Кубка за 10 лет

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"Спартак" уступил в ответном матче четвертьфинала Кубка России "Уралу" (0:1) и в очередной раз выбыл из борьбы за титул. В последний раз красно-белые выигрывали второй по значимости национальный трофей 16 лет назад, а за последние 10 сезонов всего дважды добирались до полуфинала. И в 2011, и в 2018 годах спартаковцы уступили по пенальти – сначала ЦСКА, затем "Тосно".

Результаты "Спартака" в девяти последних розыгрышах Кубка России

Сезон

Стадия вылета

Выбивший соперник

2009/10

1/8 финала

Москва (д) – 1:2

2010/11

1/2 финала

ЦСКА (д) – 3:3 (пен. – 4:5)

2011/12

1/8 финала

Волга НН (д)– 1:1 (пен. – 5:6)

2012/13

1/8 финала

Ростов (г) – 0:0 (пен. – 2:3)

2013/14

1/8 финала

Тосно (д) – 0:1 (д.в.)

2014/15

1/8 финала

Рубин (г) – 0:2 (д.в.)

2015/16

1/8 финала

Кубань (г) – 0:1

2016/17

1/16 финала

СКА-Хабаровск (г) – 0:1

2017/18

1/2 финала

Тосно (д) – 1:1 (пен. – 4:5)

2018/19

1/4 финала

Урал – 1:1 (д), 0:1 (г)

 

В каждом втором из последних 10 сезонов в четверке лучших клубов кубкового турнира были представлены ЦСКА и "Ростов". Но если армейцы пробивались в финал трижды, то ростовчане всего один раз. По три полуфинала набралось у "Зенита" и "Локомотива".

Клубы, выходившие в полуфинал Кубка России более одного раза за последние 10 лет

Клуб

Полуфиналы

Финалы

ЦСКА

5

3

Ростов*

5

1

Зенит

3

2

Локомотив*

3

2

Рубин

2

2

Алания

2

1

Краснодар

2

1

Урал*

2

1

Амкар

2

0

Спартак

2

0

* Полуфиналисты сезона-2018/19

"Урал" добрался до полуфинальной стадии Кубка в третий раз в истории. Ранее "шмели" боролись за выход в финал дважды – неудачно с "Амкаром" в 2008-м и успешно с "Рубином" девять лет спустя. Лучшим результатом уральцев в Кубке СССР

Лучшие результаты "Урала" в Кубке СССР и России

Сезон

Стадия вылета

Выбивший соперник

1965/66

1/4 финала

Черноморец Од (г) – 1:3

1967/68

1/4 финала

Торпедо (г) – 1:3

1990/91

1/4 финала

Локомотив (г) – 0:2

1992/93

1/4 финала

Динамо (г) – 0:3

1994/95

1/4 финала

Спартак (д) – 0:5

2007/08

1/2 финала

Амкар (г) – 0:1

2016/17

Финал

Локомотив (н) – 0:2

2018/19

1/2 финала*

Арсенал – ?

* Турнир не завершен.

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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