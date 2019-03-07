У "Спартака" всего два полуфинала Кубка за 10 лет

"Спартак" уступил в ответном матче четвертьфинала Кубка России "Уралу" (0:1) и в очередной раз выбыл из борьбы за титул. В последний раз красно-белые выигрывали второй по значимости национальный трофей 16 лет назад, а за последние 10 сезонов всего дважды добирались до полуфинала. И в 2011, и в 2018 годах спартаковцы уступили по пенальти – сначала ЦСКА, затем "Тосно".
Результаты "Спартака" в девяти последних розыгрышах Кубка России
|
Сезон
|
Стадия вылета
|
Выбивший соперник
|
2009/10
|
1/8 финала
|
Москва (д) – 1:2
|
2010/11
|
1/2 финала
|
ЦСКА (д) – 3:3 (пен. – 4:5)
|
2011/12
|
1/8 финала
|
Волга НН (д)– 1:1 (пен. – 5:6)
|
2012/13
|
1/8 финала
|
Ростов (г) – 0:0 (пен. – 2:3)
|
2013/14
|
1/8 финала
|
Тосно (д) – 0:1 (д.в.)
|
2014/15
|
1/8 финала
|
Рубин (г) – 0:2 (д.в.)
|
2015/16
|
1/8 финала
|
Кубань (г) – 0:1
|
2016/17
|
1/16 финала
|
СКА-Хабаровск (г) – 0:1
|
2017/18
|
1/2 финала
|
Тосно (д) – 1:1 (пен. – 4:5)
|
2018/19
|
1/4 финала
|
Урал – 1:1 (д), 0:1 (г)
В каждом втором из последних 10 сезонов в четверке лучших клубов кубкового турнира были представлены ЦСКА и "Ростов". Но если армейцы пробивались в финал трижды, то ростовчане всего один раз. По три полуфинала набралось у "Зенита" и "Локомотива".
Клубы, выходившие в полуфинал Кубка России более одного раза за последние 10 лет
|
Клуб
|
Полуфиналы
|
Финалы
|
ЦСКА
|
5
|
3
|
Ростов*
|
5
|
1
|
Зенит
|
3
|
2
|
Локомотив*
|
3
|
2
|
Рубин
|
2
|
2
|
Алания
|
2
|
1
|
Краснодар
|
2
|
1
|
Урал*
|
2
|
1
|
Амкар
|
2
|
0
|
Спартак
|
2
|
0
* Полуфиналисты сезона-2018/19
"Урал" добрался до полуфинальной стадии Кубка в третий раз в истории. Ранее "шмели" боролись за выход в финал дважды – неудачно с "Амкаром" в 2008-м и успешно с "Рубином" девять лет спустя. Лучшим результатом уральцев в Кубке СССР
Лучшие результаты "Урала" в Кубке СССР и России
|
Сезон
|
Стадия вылета
|
Выбивший соперник
|
1965/66
|
1/4 финала
|
Черноморец Од (г) – 1:3
|
1967/68
|
1/4 финала
|
Торпедо (г) – 1:3
|
1990/91
|
1/4 финала
|
Локомотив (г) – 0:2
|
1992/93
|
1/4 финала
|
Динамо (г) – 0:3
|
1994/95
|
1/4 финала
|
Спартак (д) – 0:5
|
2007/08
|
1/2 финала
|
Амкар (г) – 0:1
|
2016/17
|
Финал
|
Локомотив (н) – 0:2
|
2018/19
|
1/2 финала*
|
Арсенал – ?
* Турнир не завершен.