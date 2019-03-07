У "Спартака" всего два полуфинала Кубка за 10 лет

"Спартак" уступил в ответном матче четвертьфинала Кубка России "Уралу" (0:1) и в очередной раз выбыл из борьбы за титул. В последний раз красно-белые выигрывали второй по значимости национальный трофей 16 лет назад, а за последние 10 сезонов всего дважды добирались до полуфинала. И в 2011, и в 2018 годах спартаковцы уступили по пенальти – сначала ЦСКА, затем "Тосно".

Результаты "Спартака" в девяти последних розыгрышах Кубка России

Сезон Стадия вылета Выбивший соперник 2009/10 1/8 финала Москва (д) – 1:2 2010/11 1/2 финала ЦСКА (д) – 3:3 (пен. – 4:5) 2011/12 1/8 финала Волга НН (д)– 1:1 (пен. – 5:6) 2012/13 1/8 финала Ростов (г) – 0:0 (пен. – 2:3) 2013/14 1/8 финала Тосно (д) – 0:1 (д.в.) 2014/15 1/8 финала Рубин (г) – 0:2 (д.в.) 2015/16 1/8 финала Кубань (г) – 0:1 2016/17 1/16 финала СКА-Хабаровск (г) – 0:1 2017/18 1/2 финала Тосно (д) – 1:1 (пен. – 4:5) 2018/19 1/4 финала Урал – 1:1 (д), 0:1 (г)

В каждом втором из последних 10 сезонов в четверке лучших клубов кубкового турнира были представлены ЦСКА и "Ростов". Но если армейцы пробивались в финал трижды, то ростовчане всего один раз. По три полуфинала набралось у "Зенита" и "Локомотива".

Клубы, выходившие в полуфинал Кубка России более одного раза за последние 10 лет

Клуб Полуфиналы Финалы ЦСКА 5 3 Ростов* 5 1 Зенит 3 2 Локомотив* 3 2 Рубин 2 2 Алания 2 1 Краснодар 2 1 Урал* 2 1 Амкар 2 0 Спартак 2 0

* Полуфиналисты сезона-2018/19

"Урал" добрался до полуфинальной стадии Кубка в третий раз в истории. Ранее "шмели" боролись за выход в финал дважды – неудачно с "Амкаром" в 2008-м и успешно с "Рубином" девять лет спустя. Лучшим результатом уральцев в Кубке СССР

Лучшие результаты "Урала" в Кубке СССР и России

Сезон Стадия вылета Выбивший соперник 1965/66 1/4 финала Черноморец Од (г) – 1:3 1967/68 1/4 финала Торпедо (г) – 1:3 1990/91 1/4 финала Локомотив (г) – 0:2 1992/93 1/4 финала Динамо (г) – 0:3 1994/95 1/4 финала Спартак (д) – 0:5 2007/08 1/2 финала Амкар (г) – 0:1 2016/17 Финал Локомотив (н) – 0:2 2018/19 1/2 финала* Арсенал – ?

* Турнир не завершен.