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Сегодня, 23:23

Чернов объяснил секрет игры «Спартака» на ноль против «Зенита» в Петербурге

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Прежде всего, получилось сыграть чисто в обороне, не пропустить. Пропустив гол, мы бы, по сути, лишились шансов на дальнейшую борьбу. Отыграли первый тайм, потом в каких-то моментах во втором тайме больше владели мячом.

— Оба раза на «Газпром Арене» «Спартак» сыграл 0:0, в чем причина?

— Разбираем соперника, плюс определенный настрой. На такие игры даже не надо настраивать. Хотим доказать прежде всего себе. Давно не выигрывали здесь.

— Что-то изменилось по тактике с приходом Слишковича?

— Если заметили, сегодня мы играли по схеме 4-3-3, а до этого — 4-4-2. Как по мне, так, как сегодня, удобнее.

— Есть разочарование от результата, или, с учетом формата, все нормально?

— Результат для нас — не очень. Хотелось бы выйти в финал. Есть шанс пробиться так. Все возможно.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак» сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов против «Динамо».

Никита Чернов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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