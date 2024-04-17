Чернов объяснил секрет игры «Спартака» на ноль против «Зенита» в Петербурге

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Прежде всего, получилось сыграть чисто в обороне, не пропустить. Пропустив гол, мы бы, по сути, лишились шансов на дальнейшую борьбу. Отыграли первый тайм, потом в каких-то моментах во втором тайме больше владели мячом.

— Оба раза на «Газпром Арене» «Спартак» сыграл 0:0, в чем причина?

— Разбираем соперника, плюс определенный настрой. На такие игры даже не надо настраивать. Хотим доказать прежде всего себе. Давно не выигрывали здесь.

— Что-то изменилось по тактике с приходом Слишковича?

— Если заметили, сегодня мы играли по схеме 4-3-3, а до этого — 4-4-2. Как по мне, так, как сегодня, удобнее.

— Есть разочарование от результата, или, с учетом формата, все нормально?

— Результат для нас — не очень. Хотелось бы выйти в финал. Есть шанс пробиться так. Все возможно.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак» сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов против «Динамо».