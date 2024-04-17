Слишкович: «В матче с «Зенитом» было необходимо, чтобы Игнатов играл ниже»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил свое решение изменить позиции полузащитников команды Михаила Игнатова и Даниила Хлусевича в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0).

— В связи с чем решили сегодня опустить Игнатова на позицию под нападающим и поднять Хлусевича на позицию правого полузащитника? Он уже давно не выходил там, хоть и играл на этой позиции в футбольную юность.

— В матче с «Зенитом» было необходимо, чтобы Игнатов играл ниже, потому что нельзя позволять сопернику владеть центром поля, нельзя было в центре оставлять их три в два. Если ты даешь «Зениту» возможности, то шансов практически нет. Именно поэтому Михаил Игнатов играл на этой позиции. В принципе, он понял, что нужно делать, он отлично провел этот матч, выполнил задачу, которая была перед ним поставлена. Я доволен его игрой.

В целом, несмотря на поражение в первом матче, мы не должны были с первых минут нестись в атаку, чтобы стараться отыграться, потому что один гол возвращал нас в игру. Могла быть серия пенальти. Именно на том и строился наш план, чтобы постараться в последние 20-25 минут создать наибольшее количество моментов, имея таких атакующих футболистов, как Медина и Тео Бонгонда. Сегодня не получилось, к сожалению, но ребята в любом случае молодцы. Все, включая Мишу Игнатова.

По Хлусевичу: всем известно, дай ему левый или правый фланг — не важно, он будет бегать и пахать. Понимаю, что он давно не играл на этой позиции, но сегодня необходимо было в каком-то смысле пожертвовать им, чтобы закрыть тот фланг, где играет Дуглас Сантос. Все знают, что Хлусевич — футболист невероятных физических возможностей, он готов бежать в контратаку. На это тоже был расчет. Он может получить мяч на своей половине и идти вперед с ним, хорошо подключаться. К сожалению, сегодня не сработало, но это не его вина. В какие-то моменты нам не хватило свежести в принятии решений в концовке, чтобы пойти вперед.

«Спартак» уступил сине-бело-голубым по сумме двух встреч (1:2) и вылетел в Путь регионов, где в матче второго этапа 1/2 финала сыграет против «Динамо».