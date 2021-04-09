Наумов считает «Локомотив» фаворитом в кубковой встрече с ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат жеребьевки полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России. По ее итогам «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

«Надеюсь, что «Локомотив» одержит победу. Это кубковая команда. Они будут фаворитами. У ЦСКА сейчас новый тренер, игра нестабильна. Мне кажется, что «Локомотив» должен одержать победу. Они несомненный фаворит. Финал всегда будет финалом, там любой соперник сильный, но в этот финал надо еще выйти. Все команды играют там на пределе своих возможностей. Даже если это будут «Крылья Советов», — сказал Наумов «СЭ».

В другой полуфинальной встрече «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Матчи запланированы на 21-22 апреля.

(Владимир Пушкарев)