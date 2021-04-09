Дзагоев: «Получается, мы невольно дали «Локомотиву» толчок вперед»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сразу по окончании жеребьевки 1/2 БЕТСИТИ Кубка России поделился мнением о сопернике по полуфиналу.
«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причем произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить (улыбается). Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», — цитирует Дзагоева сайт красно-синих.
ЦСКА расположился на втором месте среди команд по количеству выигранных титулов в Кубке России. На счету столичного клуба семь трофеев (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013). Лидером по этому показателю является еще одна московская команда — «Локомотив», на счету которого восемь титулов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/alan-dzagoev-my-sami-dali-lokomotivu-nabrat-khod-teper-postaraemsya-ego-pritormozit/
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