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Дзагоев: «Получается, мы невольно дали «Локомотиву» толчок вперед»

19:45
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сразу по окончании жеребьевки 1/2 БЕТСИТИ Кубка России поделился мнением о сопернике по полуфиналу.

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причем произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить (улыбается). Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», — цитирует Дзагоева сайт красно-синих.

ЦСКА расположился на втором месте среди команд по количеству выигранных титулов в Кубке России. На счету столичного клуба семь трофеев (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013). Лидером по этому показателю является еще одна московская команда — «Локомотив», на счету которого восемь титулов.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/alan-dzagoev-my-sami-dali-lokomotivu-nabrat-khod-teper-postaraemsya-ego-pritormozit/

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