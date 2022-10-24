Нападающий «Урала» Влут пропустит 3-4 недели после столкновения с вратарем «Сочи» Адамовым

Нападающий «Урала» Рай Влут пропустит 3-4 недели из-за травмы мышцы бедра, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Форвард получил повреждение в столкновении с вратарем «Сочи» Денисом Адамовым в матче группового турнира Кубка России против «Урала» (3:2).

Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.

«Сочи» сообщил, что Адамов пропустит от двух до трех недель из-за перелома носа.