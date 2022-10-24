Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:33

Нападающий «Урала» Влут пропустит 3-4 недели после столкновения с вратарем «Сочи» Адамовым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий «Урала» Рай Влут пропустит 3-4 недели из-за травмы мышцы бедра, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Форвард получил повреждение в столкновении с вратарем «Сочи» Денисом Адамовым в матче группового турнира Кубка России против «Урала» (3:2).

Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.

«Сочи» сообщил, что Адамов пропустит от двух до трех недель из-за перелома носа.

Денис Адамов
ФК Сочи
ФК Урал
Рай Влут
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Рапопорт — о Мостовом: «Когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает»
Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до 3-х недель из-за перелома носа
Деменко заявил, что Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба РПЛ
Стрепетов — об обратной замене Мостового: «Я, как футболист, на стороне Андрея»
У Семака конфликт с одним из лучших игроков «Зенита»? Почему тренер произвел обратную замену Мостового и каковы будут последствия
Семак — об обратной замене Мостового: «Андрей все понял и осознал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до 3-х недель из-за перелома носа
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости