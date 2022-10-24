Нападающий «Урала» Влут пропустит 3-4 недели после столкновения с вратарем «Сочи» Адамовым
Нападающий «Урала» Рай Влут пропустит 3-4 недели из-за травмы мышцы бедра, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Форвард получил повреждение в столкновении с вратарем «Сочи» Денисом Адамовым в матче группового турнира Кубка России против «Урала» (3:2).
Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.
«Сочи» сообщил, что Адамов пропустит от двух до трех недель из-за перелома носа.
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