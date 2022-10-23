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Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до 3-х недель из-за перелома носа

Руслан Минаев
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Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит до трех недель из-за перелома носа. Голкипер травмировался в матче группового турнира Кубка России против «Урала» (2:3).

«У Дениса Адамов был выявлен перелом носа без смещения и перелом верхнечелюстной пазухи. Операция в данном случае не потребуется. Он пропустит от двух до трех недель», — цитирует пресс-служба сочинцев ТАСС.

Адамов столкнулся с форвардом екатеринбуржцев Раем Влутом. Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.

Источник: https://tass.ru/sport/16130791

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П2

27%

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Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Денис Адамов
ФК Сочи
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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