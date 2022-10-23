Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до 3-х недель из-за перелома носа

Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит до трех недель из-за перелома носа. Голкипер травмировался в матче группового турнира Кубка России против «Урала» (2:3).

«У Дениса Адамов был выявлен перелом носа без смещения и перелом верхнечелюстной пазухи. Операция в данном случае не потребуется. Он пропустит от двух до трех недель», — цитирует пресс-служба сочинцев ТАСС.

Адамов столкнулся с форвардом екатеринбуржцев Раем Влутом. Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.