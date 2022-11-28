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Сегодня, 13:06

Соболев о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «В раздевалке эмоции утихли. Посмеялись»

Соболев рассказал об эмоциях в раздевалке «Спартака» после драки с игроками «Зенита»
Руслан Минаев
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал драку в матче Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пен.).

— Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.

— Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же, — цитирует Соболева «РБ Спорт».

— Что было в раздевалке?

— Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.

— Когда вообще в последний раз дрались?
— Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но, когда обижают товарищей, в стороне не останусь.

После инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-vratar-zenita-tak-radovalsya-mozhet-ne-znal-chto-samara-vy-igrala-i-zenit-vse-ravno-tretij/
Александр Соболев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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