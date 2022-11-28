Соболев о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «В раздевалке эмоции утихли. Посмеялись»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал драку в матче Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пен.).
— Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.
— Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же, — цитирует Соболева «РБ Спорт».
— Что было в раздевалке?
— Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.
— Когда вообще в последний раз дрались?
— Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но, когда обижают товарищей, в стороне не останусь.
После инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).