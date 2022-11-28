Даса назвал заслуженным выход «Динамо» в плей-офф Кубка России

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход команды в плей-офф после победы в матче 6-го тура группового этапа Кубка России над «Оренбургом» (1:0).

— Ты расстроен, матчи Кубка России были поставлены в одно время с играми чемпионата мира?

— Нет. Я могу играть в футбол и я рад этому. Остальное — неважно.

— «Динамо» вышло в следующую стадию Кубка России.

— Это было моей целью с первого дня. Мы могли это сделать раньше, но теряли очки. Сейчас мы более сконцентрированы, именно поэтому мы заняли первое место. Мы заслужили это.

— Если сравнить игру сборной в товарищеском матче и встречу с «Оренбургом», что будет выше по уровню?

— Конечно, официальные матчи более интенсивные. Особенно матч с «Оренбургом», который нам необходимо было выигрывать, чтобы выйти в следующую стадию. Это было очень важно. Это большая честь играть за свою страну. Но в товарищеской игре... Здесь все очевидно.

