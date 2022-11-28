Семин назвал представлением драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на драку футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4-2 — по пен.) в матче Кубка России.

«Полностью согласен со словами Романцева. Эмоции надо сдерживать, потому что на стадионе находится такое большое количество людей, смотрят дети. Эмоции нужны на поле во время игры, больше работы и единоборств. А вот это представление мне совсем не понравилось. Наказание для футболистов? Есть правила, думаю, что КДК будет их соблюдать», — сказал Семин «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).