Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Поддержали Дзюбу. Не фартануло, бывает»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что команда поддержала Артема Дзюбу после незабитого пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (1:1, пенальти — 6:7).

«Дзюбу поддержали. Он опытный игрок, понимает, что пенальти — это лотерея. Не фартануло, бывает. Он провел весь матч на поле, подустал», — сказал Сулейманов.

Болельщики освистали Дзюбу после незабитого пенальти в матче «Локомотив» — «Балтика»