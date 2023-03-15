Губерниев — о решении Кукуляка: «Когда смотришь на магию «Зенита», кажется — смотришь в книгу, видишь фигу»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» (1:1, — 5:4 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Справедливая победа «Динамо» — с учетом неназначенного, абсолютно справедливого пенальти. Не знаю, куда там смотрел Кукуляк. Со стрессоустойчивостью у него проблемы. Знаете, когда ты смотришь на магию «Зенита», и тебе кажется, что как будто смотришь в книгу — видишь фигу. А он смотрел повтор и тоже, наверное, фигу видел. «Зенит» играл плохо, слабо. «Динамо» выиграло по делу. Кубок возродился еще после прекрасного финала «Спартака» с «Динамо»! Можно только порадоваться за «Динамо» и огорчиться за «Зенит», — сказал Губерниев «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).