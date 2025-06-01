Форвард ЦСКА Мусаев: «Сегодня была лучшая атмосфера, при которой я играл. Можно сравнить с Лигой чемпионов»
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлением от атмосферы на матче против «Ростова» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.
— Что можешь сказать о поддержке?
— Сегодня была лучшая атмосфера, при которой я играл.
— Можно ли сравнить с Лигой чемпионов?
— Думаю, да, — сказал Мусаев.
ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.
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