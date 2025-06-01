Койта — о новом мяче: «Мы не смогли адаптироваться, играть было тяжело»

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал новый мяч, которым армейцы играли против «Ростова» в матче суперфинала FONBET Кубка России (0:0, 4:3).

«Николич ругал новый мяч? Согласен с ним, он прав. Мы весь сезон играли другим мячом и сегодня просто не смогли адаптироваться. Как вы могли заметить, все наши удары были выше ворот. Играть было тяжело», — сказал футболист.

Красно-синие в девятый раз стали победителями турнира и сравнялись по этому показателю с «Локомотивом».