Койта — о новом мяче: «Мы не смогли адаптироваться, играть было тяжело»
Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал новый мяч, которым армейцы играли против «Ростова» в матче суперфинала FONBET Кубка России (0:0, 4:3).
«Николич ругал новый мяч? Согласен с ним, он прав. Мы весь сезон играли другим мячом и сегодня просто не смогли адаптироваться. Как вы могли заметить, все наши удары были выше ворот. Играть было тяжело», — сказал футболист.
Красно-синие в девятый раз стали победителями турнира и сравнялись по этому показателю с «Локомотивом».
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