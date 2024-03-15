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15 марта, 13:55

Нагорных — о результатах «Локомотива»: «Болельщики критикуют правильно. Последние игры — не уровень команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды после возобновления чемпионата России.

«Локомотив» опять сложно входит в возобновленный чемпионат России, не хватает стабильности. Болельщики критикуют правильно. То, что мы показываем в последних играх — не уровень «Локомотива», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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