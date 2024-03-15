Президент «Урала» о предстоящем матче с «Локомотивом» в Кубке: «Мы хорошо друг друга знаем»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» высказался о результатах жеребьевки Кубка России, по итогам которой екатеринбуржцы примут на своем поле «Локомотив».

«Все команды были сильные. Большой разницы, с кем играть, нет. С «Локомотивом» снова в Кубке свела судьба? Это же хорошо. Мы друг друга хорошо знаем. Думаю, будет очень интересная игра. Тем более мы будем принимать их дома. Хорошая команда, хороший тренер. Нас ждет трудный, но интересный матч», — сказал Иванов «СЭ».

Игры второго раунда 1/4 финала пути регионов Кубка России пройдут 2-4 апреля. Хозяевами матчей стали клубы, одержавшие победы в матчах первого этапа турнира.