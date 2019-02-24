Мурад Мусаев: "Представители "Ростова" устроили представление. Можно было перенести игру на понедельник"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в ответном матче в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Ростова" (0:1).

Общий счет по итогам двух матчей – 3:2 в пользу "Ростова". Желто-синие вышли в полуфинал турнира.

– Чем удивил "Ростов"? Ничем. "Ростов" всю жизнь так обороняется. Играет на быстрых контратаках и стандартах. Трудно сказать, что "Байер" повлиял на сегодняшнюю игру. Было больше логики в том, чтобы мы сыграли завтра или в другой день. То представление, которое устроили представители "Ростова"... Можно было спокойно перенести на понедельник. Кубок играется в середине недели. Пропущенный гол? Все пошли вперед, а нас поймали на контратаке. Пошли на риск и оголили все тылы. Команду не стану упрекать ни в чем, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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