21:20 | Футбол — Олимп - Кубок России

Мурад Мусаев: "Представители "Ростова" устроили представление. Можно было перенести игру на понедельник"

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в ответном матче в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Ростова" (0:1).

Общий счет по итогам двух матчей – 3:2 в пользу "Ростова". Желто-синие вышли в полуфинал турнира.

 
5 декабря 2018 года. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Ростов&quot; - 2:2. В первой игре 1/4 финала &quot;быки&quot; вели со счетом 2:0, но упустили победу на 89-й минуте.Скандал-на-Дону

– Чем удивил "Ростов"? Ничем. "Ростов" всю жизнь так обороняется. Играет на быстрых контратаках и стандартах. Трудно сказать, что "Байер" повлиял на сегодняшнюю игру. Было больше логики в том, чтобы мы сыграли завтра или в другой день. То представление, которое устроили представители "Ростова"... Можно было спокойно перенести на понедельник. Кубок играется в середине недели. Пропущенный гол? Все пошли вперед, а нас поймали на контратаке. Пошли на риск и оголили все тылы. Команду не стану упрекать ни в чем, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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Краснодар - Ростов

 

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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