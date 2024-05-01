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Слишкович о победе над «Динамо»: «Нам удалось забить два гола, дальше стало легче»

Константин Белов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу клуба над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Нам удалось забить два гола, дальше стало легче, — сказал Слишкович. - Мы знаем, что «Динамо» — это хорошая команда. К сожалению, нам не удалось во втором тайме реализовать моменты в контратаках. Но я доволен дисциплиной футболистов, игрой в обороне. Я еще раз увидел команду, игроков, которые готовы отдать все друг за друга. Вот такой менталитет у команды. Идем дальше в Кубке России!

— Выбрали Селихова, потому что думали о серии пенальти?

— Не думал о серии пенальти. Хотел завершить игру в основное время. Такую тактику мы приготовили. Конечно, в футболе есть план на каждый матч, но он не всегда может реализоваться. Селихов — хороший вратарь, который хорошо выполняет свою работу.

— В каком компоненте прибавил «Спартак»?

— Команда научилась играть по счету. Она поняла, когда надо защищаться или атаковать. Конечно, болельщик не хочет смотреть, как команда оборонятся 45 минут, но нам нужен результат. Не надо бежать в атаку, когда ты побеждаешь 2:0 или 3:0, и забывать про оборону.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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