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Митрофанов о реформе Кубка России: «Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС»

Митрофанов рассказал, что будет обсуждаться на собрании рабочей группы по реформе Кубка России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет обсуждаться на собрании рабочей группе по реформе Кубка России.

«Будет обсуждаться реформа Кубка России с учётом формата, который предложен Российской премьер-лигой. Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС. Уверены в успехе», — сказал Митрофанов.

14 июля стало известно, что клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: путь Российской премьер-лиги (РПЛ) и путь Первой и Второй лиг.

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