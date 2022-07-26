Митрофанов о реформе Кубка России: «Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС»
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет обсуждаться на собрании рабочей группе по реформе Кубка России.
«Будет обсуждаться реформа Кубка России с учётом формата, который предложен Российской премьер-лигой. Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС. Уверены в успехе», — сказал Митрофанов.
14 июля стало известно, что клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.
6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: путь Российской премьер-лиги (РПЛ) и путь Первой и Второй лиг.