Митрофанов о реформе Кубка России: «Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС»

Митрофанов рассказал, что будет обсуждаться на собрании рабочей группы по реформе Кубка России

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет обсуждаться на собрании рабочей группе по реформе Кубка России.

«Будет обсуждаться реформа Кубка России с учётом формата, который предложен Российской премьер-лигой. Проблемных вопросов нет. Есть полная консолидация между РПЛ и РФС. Уверены в успехе», — сказал Митрофанов.

14 июля стало известно, что клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: путь Российской премьер-лиги (РПЛ) и путь Первой и Второй лиг.