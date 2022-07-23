Гендиректор «Спартака» отреагировал на возможное участие команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на возможное участие команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России.

«Я не думаю, что участие команд из медиалиги в Кубке России — это развитие для футбола. Мы делаем акцент на профессиональных командах РПЛ, а также из бывшей ФНЛ», — сказал Мележиков «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что команды из медиалиги могут получить уайлд-кард для участия в БЕТСИТИ Кубке России по футболу. В число претендентов входит команда видеоблогеров «Амкал».