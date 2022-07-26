Бабаев надеется, что с финансированием Кубка России все будет нормально

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что надеется на безпроблемное финансирование Кубка России после реформы турнира.

«У нас рабочее совещание. Обсуждаем сегодня Кубок России. Какие вопросы — узнаем во время совещания. Надеюсь, что с финансированием все будет нормально», — сказал Бабаев.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».