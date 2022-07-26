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Сегодня, 15:04

Бабаев надеется, что с финансированием Кубка России все будет нормально

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что надеется на безпроблемное финансирование Кубка России после реформы турнира.

«У нас рабочее совещание. Обсуждаем сегодня Кубок России. Какие вопросы — узнаем во время совещания. Надеюсь, что с финансированием все будет нормально», — сказал Бабаев.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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