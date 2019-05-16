Мирзов и Ильин схлестнулись после матча "Арсенал" - "Урал". Запись из протокола игры

15 мая. Тула. "Арсенал" - "Урал" - 2:2. Резиуан Мирзов (третий слева) против Владимира Ильина (второй справа). Между ними - Григорий Иванов. Фото Виталий Белоусов/РИА Новости

После ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России "Арсенал" – "Урал" в Туле (2:2, первая игра – 0:1) в среду, 15 мая, произошла потасовка с участием полузащитника оружейников Резиуана Мирзова и форварда гостей Владимира Ильина. На выходе с поля после финального свистка они обменялись словами и толчками. Разнимать футболистов пришлось президенту "Урала" Григорию Иванову и другим сотрудникам двух команд.

"СЭ" стало известна выписка из протокола этого матча, который судил главный арбитр Сергей Карасев. Вот какая запись об инциденте появилась в документе в разделе "Замечания по проведению игры":

"После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды "Арсенал" Мирзов Резиуан N19 ударил рукой в лицо игрока команды "Урал" Ильина Владимира N11 (запись судейской бригады).

Представитель команды "Арсенал" в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию:

Игрок команды "Урал" Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды "Арсенал" Мирзова Резиуана N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка").

Заявление гендиректора "Арсенала" Дмитрия Балашова – здесь.

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